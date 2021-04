Giovanna Abate torna a parlare di Akash | “Non me la sono sentita…”

(Di venerdì 16 aprile 2021) L'ex tronista di Uomini e Donne conferma che con il modello non è accaduto nulla in queste settimane; ora si concentra solo sulla sua nuova linea di abbigliamento L'articolo proviene da Gossip e Tv.

L'ex tronista di Uomini e Donne conferma che con il modello non è accaduto nulla in queste settimane; ora si concentra solo sulla sua nuova linea di abbigliamento ...Nel nuovo numero del magazine di Uomini e Donne è di nuovo presente l'ex tronista Giovanna Abate che torna a parlare del suo flirt con Akash Kumar, alla ribalta del gossip grazie alla sua partecipazio ...