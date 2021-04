Germania: il Lipsia frena, solo un pari con l'Hoffenheim (Di venerdì 16 aprile 2021) Finisce senza vincitori né gol l'anticipo della 29/a giornata della Bundesliga, fra il Lipsia - seconda forza del campionato - e l'Hoffenheim. La squadra di Julian Nagelsmann ha dunque frenato la ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Finisce senza vincitori né gol l'anticipo della 29/a giornata della Bundesliga, fra il- seconda forza del campionato - e l'. La squadra di Julian Nagelsmann ha dunqueto la ...

Advertising

giornaleradiofm : Germania: il Lipsia frena, solo un pari con l'Hoffenheim: (ANSA) - ROMA, 16 APR - Finisce senza vincitori né gol l'… - iltammo : @TommasoTurci È comunque innegabile che a lipsia possa esplodere. Hanno un’allenatore (se rimarrà) che i giovani li… - SSC_Chess : @gippu1 Chelsea e PSG: Tuchel Guardiola: allenava in Germania Arteta: è stato vice di Pep Zidane: ha segnato in fi… - Teo__Visma : @DomenicoTavani Per me è forte vero e credo che finirà a Dortmund nel caso se ne andrà Haaland. La Germania credo p… - elliott_il : In Germania giocano Bayern, Dortmund, e Lipsia. Squadre nettamente superiore sportivamente a qualsiasi italiana. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Lipsia Bundesliga, Hoffenheim e Var fermano il Lipsia LIPSIA (GERMANIA) - L'esultanza di Poulsen e del Lipsia dura meno di un minuto. Il tempo per un richiamo del Var e l'annullamento della rete segnata in pieno recupero che aveva permesso ai padroni di ...

Germania: il Lipsia frena, solo un pari con l'Hoffenheim Finisce senza vincitori né gol l'anticipo della 29/a giornata della Bundesliga, fra il Lipsia - seconda forza del campionato - e l'Hoffenheim. La squadra di Julian Nagelsmann ha dunque ...di Germania, ...

Bundesliga, Hoffenheim e Var fermano il Lipsia Gli uomini di Nagelsmann non vanno oltre lo 0-0 casalingo. In pieno recupero gol annullato a Poulsen per fallo di mano ...

Calcio: Germania; Lipsia frena,solo un pari con l’Hoffenheim (ANSA) – ROMA, 16 APR – Finisce senza vincitori né gol l’anticipo della 29/a giornata della Bundesliga, fra il Lipsia – seconda forza del campionato – e l’Hoffenheim. La squadra di Julian Nagelsmann h ...

) - L'esultanza di Poulsen e deldura meno di un minuto. Il tempo per un richiamo del Var e l'annullamento della rete segnata in pieno recupero che aveva permesso ai padroni di ...Finisce senza vincitori né gol l'anticipo della 29/a giornata della Bundesliga, fra il- seconda forza del campionato - e l'Hoffenheim. La squadra di Julian Nagelsmann ha dunque ...di, ...Gli uomini di Nagelsmann non vanno oltre lo 0-0 casalingo. In pieno recupero gol annullato a Poulsen per fallo di mano ...(ANSA) – ROMA, 16 APR – Finisce senza vincitori né gol l’anticipo della 29/a giornata della Bundesliga, fra il Lipsia – seconda forza del campionato – e l’Hoffenheim. La squadra di Julian Nagelsmann h ...