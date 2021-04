George RR Martin vede ancora lontana la fine di The Winds of Winter (Di venerdì 16 aprile 2021) Solo lo scorso febbraio George R. R. Martin aveva dato qualche speranza ai tantissimi fan che attendono ormai da oltre un decennio il sesto capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga letteraria dalla quale è stata tratta la serie Game of Thrones, che proprio in questi giorni festeggia 10 anni dal debutto. Allora aveva annunciato di aver scritto centinaia di pagine, ma ora pare che voglia fare una parziale retromarcia: sul suo blog lo scrittore ammette di essere “immensamente indietro” nella sua routine di lavoro e con questo s’intende soprattutto il tanto atteso The Winds of Winter: “La prospettiva di mettermi in pari mi sembra sempre più opprimente”. Accanto alla notizia di essersi completamente vaccinato e, purtroppo, di aver perso numerosi amici nell’ultimo anno (non solo per il coronavirus), ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) Solo lo scorso febbraioR. R.aveva dato qualche speranza ai tantissimi fan che attendono ormai da oltre un decennio il sesto capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga letteraria dalla quale è stata tratta la serie Game of Thrones, che proprio in questi giorni festeggia 10 anni dal debutto. Allora aveva annunciato di aver scritto centinaia di pagine, ma ora pare che voglia fare una parziale retromarcia: sul suo blog lo scrittore ammette di essere “immensamente indietro” nella sua routine di lavoro e con questo s’intende soprattutto il tanto atteso Theof: “La prospettiva di mettermi in pari mi sembra sempre più opprimente”. Accanto alla notizia di essersi completamente vaccinato e, purtroppo, di aver perso numerosi amici nell’ultimo anno (non solo per il coronavirus), ...

Advertising

Saretta_Gas87 : RT @yourfriendyen: È il 15 aprile 2021 e George Martin non ha ancora pubblicato The Winds Of Winter. - MoonlightHolmes : George r.r. martin, il trono di spade (da continuare) - yourfriendyen : È il 15 aprile 2021 e George Martin non ha ancora pubblicato The Winds Of Winter. - e_lingue : RT @MiryamDiAvalon: Mai, mai dimenticare chi sei, perché di certo il mondo non lo dimenticherà. Trasforma chi sei nella tua forza, così non… - forcerseii : @shesthecavalry diciamo che le probabilità che Pullman lo faccio equivalgono alle probabilità di George Martin di p… -