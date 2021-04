Filippo Sensi ci parla della sua pdl per una moratoria sull’utilizzo del riconoscimento facciale (e non solo) (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tema è di stretta attualità. Presente, futuro e futuribile. In Italia se ne parla poco e, spesso e volentieri, il dibattito coinvolge solamente esperti del settore e rare discussioni social. Ma la mossa del governo di riaprire lo Stadio Olimpico – a capienza ridotta del 25% (circa 16mila spettatori) – per le quattro partite “italiane” di Euro 2021 ha dato una forte sferzata a questo scambio di idee. Saranno introdotti, secondo il piano attuale, diversi sistemi che si basano sull’intelligenza artificiale per monitorare la situazione all’interno dell’impianto capitolino. Si parla non solo di telecamere – già utilizzate a mo’ di sistemi di sicurezza e vigilanza -, ma anche di tecnologie per il riconoscimento facciale per valutare eventuali violazioni delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tema è di stretta attualità. Presente, futuro e futuribile. In Italia se nepoco e, spesso e volentieri, il dibattito coinvolge solamente esperti del settore e rare discussioni social. Ma la mossa del governo di riaprire lo Stadio Olimpico – a capienza ridotta del 25% (circa 16mila spettatori) – per le quattro partite “italiane” di Euro 2021 ha dato una forte sferzata a questo scambio di idee. Saranno introdotti, secondo il piano attuale, diversi sistemi che si basano sull’intelligenza artificiale per monitorare la situazione all’interno dell’impianto capitolino. Sinondi telecamere – già utilizzate a mo’ di sistemi di sicurezza e vigilanza -, ma anche di tecnologie per ilper valutare eventuali violazioni delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale ...

