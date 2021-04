Eurozona, inflazione marzo confermata in crescita (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – confermata in crescita l’inflazione dell’Eurozona nel mese di marzo. Secondo l’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +1,3% su base tendenziale, come indicato nella stima flash e dal consensus. Nel mese precedente si era registrato un incremento dello 0,8%. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,9%, come stimato dagli analisti, dopo il +0,2% del mese precedente. L’inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dello 0,9% su base annua, in linea con il consensus. Nell’intera Unione Europea, l’inflazione sale dello 0,9% su base annua, mentre su mese si registra un +1,7%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) –inl’dell’nel mese di. Secondo l’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +1,3% su base tendenziale, come indicato nella stima flash e dal consensus. Nel mese precedente si era registrato un incremento dello 0,8%. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,9%, come stimato dagli analisti, dopo il +0,2% del mese precedente. L’core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia unadello 0,9% su base annua, in linea con il consensus. Nell’intera Unione Europea, l’sale dello 0,9% su base annua, mentre su mese si registra un +1,7%.

