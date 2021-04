Errori giudiziari, quanto lo Stato sborsa per i risarcimenti (Di venerdì 16 aprile 2021) Le cifre sono impressionanti e riguardano quanto lo Stato italiano sborsa per risarcire i casi di Errori giudiziari e ingiusta detenzione. In totale lo Stato solo nel 2020, solo per ingiusta detenzione, ha pagato 36.958.648,64 euro. La spesa per risarcimenti che riguarda invece gli Errori giudiziari è salita rispetto all’anno precedente ed è stata di 9.104.875,44 euro, quasi tre volte in più rispetto a quanto versato alle vittime nel 2019. “Unendo le due voci e facendo una media prendendo i dati dal 1991, lo Stato paga 28,9 milioni di euro ogni anno”, riferisce il sito Truenumbers.it. (Continua dopo la foto) Mentre si parla di ingiusta detenzione quando “una persona accusata di un reato, o solamente ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 aprile 2021) Le cifre sono impressionanti e riguardanoloitalianoper risarcire i casi die ingiusta detenzione. In totale losolo nel 2020, solo per ingiusta detenzione, ha pagato 36.958.648,64 euro. La spesa perche riguarda invece gliè salita rispetto all’anno precedente ed è stata di 9.104.875,44 euro, quasi tre volte in più rispetto aversato alle vittime nel 2019. “Unendo le due voci e facendo una media prendendo i dati dal 1991, lopaga 28,9 milioni di euro ogni anno”, riferisce il sito Truenumbers.it. (Continua dopo la foto) Mentre si parla di ingiusta detenzione quando “una persona accusata di un reato, o solamente ...

