Draghi in conferenza stampa: zona gialla e riaperture dal 26 aprile, le novità (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Alla fine c’è una data da segnare in rosso sul calendario: è quella del 26 aprile. A confermarla, in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Mario Draghi anticipando che dalla cabina di regia è emerso che “si anticipano al 26 aprile l’introduzione della zona gialla”, con un cambiamento rispetto al passato: “si dà precedenza alle attività all’aperto e alle scuole”. Via libera, dunque, alla ristorazione a pranzo e a cena all’aperto. Le scuole riaprono in presenza nelle zone gialle ed arancioni, in quelle rosse in parte in presenza e in parte a distanza. Con un occhio rigorosamente alla curva dei contagi, l’Italia prova a guardare avanti e – dice Draghi . “può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia” sottolineando ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Alla fine c’è una data da segnare in rosso sul calendario: è quella del 26. A confermarla, in, il Presidente del Consiglio Marioanticipando che dalla cabina di regia è emerso che “si anticipano al 26l’introduzione della”, con un cambiamento rispetto al passato: “si dà precedenza alle attività all’aperto e alle scuole”. Via libera, dunque, alla ristorazione a pranzo e a cena all’aperto. Le scuole riaprono in presenza nelle zone gialle ed arancioni, in quelle rosse in parte in presenza e in parte a distanza. Con un occhio rigorosamente alla curva dei contagi, l’Italia prova a guardare avanti e – dice. “può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia” sottolineando ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi conferenza Le Borse ritrovano fiducia e corrono anche in Europa Piazza Affari chiude la settimana in bellezza e si apprezza dello 0,88% a 24.744 punti, spinta anche dall'ottimismo di Mario Draghi che, in conferenza stampa, ha annunciato un allentamento delle misure anti - pandemia a partire dal 26 aprile con il ritorno delle zone gialle. Insomma quasi una festa post Liberazione. I ...

Mario Draghi: 'Spostamenti, pass tra le regioni di colore diverso. Scuole aperte anche in zona arancio' Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Infrastrutture 'Il ministro Giovannini ed io abbiamo nominato 57 commissari per 57 opere pubbliche , opere che erano già finanziate e aspettavano ...

Draghi dice sì al ritorno della zona gialla dal 26 aprile AGI - "Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia". Lo dice il premier Mario Draghi in una conferenza stampa a palazzo Chigi, riferendosi al dossier riaperture. "C'è un cambiame ...

Def e sostenibilità debito, Draghi: ‘la questione è se a essere sostenibile sia la piuttosto la crescita’ “La domanda che ci si pone oggi è sulla crescita – ha fatto notare Draghi – Ovvero ‘ce la farà questo paese a crescere in modo tale da poter ripagare tutto il debito che sta facendo oggi?’ E’ questa l ...

