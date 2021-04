Dolore a Sarno | Carabiniere spara alla moglie e si uccide

(Di sabato 17 aprile 2021) Unoriginario dihatoe si è tolto la vita con un colpo di pistola esploso con la stessa arma. E’ accaduto a Marino, vicino a Roma. La donna, Annamaria Ascolese, 49 anni, anche lei di, è stata trasportata in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia scientifica. Da chiarire i motivi del gesto dell’uomo, Antonio Boccia, 56 anni. Indaga la polizia. Il militare avrebbe esploso quattro colpi di pistola, colpendo la donna in diverse parti del corpo. Ilè rientrato in salotto, si sarebbe puntato l’arma al cuore togliendosi la vita. La donna è al San Camillo di Roma. Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Dolore Sarno

