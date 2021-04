DIRETTA MotoGP | GP Portogallo LIVE | prove libere in tempo reale

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPreview weekend GP– Le dichiarazioni di Marc Marquez al rientro – Programma odierno Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelledel venerdì per il Gran Premio del2021, terzo round stagionale del Mondialee primo atto del lungo tour europeo. Dopo un solo weekend di riposo, i centauri del Motomondiale sono già pronti per darsi battaglia sulla meravigliosa pista di Portimao con l’obiettivo di cercare risposte importanti lontano dal Qatar. Riflettori puntati inevitabilmente su Marc Marquez, che torna a correre a quasi nove mesi di distanza dalla frattura dell’omero rimediata in occasione del primo Gran Premio del 2020 a Jerez de la ...