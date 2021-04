Da killer a prete | l’incredibile cambiamento di un attore Netflix

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : killer prete

Unche ha trattato con i seriale che confessa di non sopportare alcun moralismo, compreso quello della Chiesa: questo e molto altro è Don Marco Pozza come lui stesso rileva nell'......continuare a raccontare ai giovani questa storia che non è quella di unantimafia, come titolarono i giornali dell'epoca, ma quella di un uomo semplice e colto, umano e Santo che al suo...Un prete fedele a Cristo sa anche chiedere scusa quando si rende ... E come sarà mai un sito specializzato in killer a pagamento? Modelli e prezzi? Pensavamo solo nei film, invece è come fosse un sito ...e per questo è fondamentale continuare a raccontare ai giovani questa storia che non è quella di un prete anti-mafia, come titolarono i giornali dell’epoca, ma quella di un uomo semplice e colto, ...