Covid. La Toscana torna tutta in zona arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Confermato, la Toscana rimane in zona arancione anche la prossima settimana. Lo rende noto la Regione spiegando che tornano in arancione, dalle 14 di domani, anche le province di Firenze e Prato , che ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 aprile 2021) Confermato, larimane inanche la prossima settimana. Lo rende noto la Regione spiegando cheno in, dalle 14 di domani, anche le province di Firenze e Prato , che ...

Vaccino, in Toscana riaprono le pre-adesioni per le persone a elevata fragilità FIRENZE - Si è aperto nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 aprile, il portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home per le persone con elevata vulnerabilità, che potran ...

Covid. La Toscana torna tutta in zona arancione Firenze, 16 aprile 2021 - Confermato, la Toscana rimane in zona arancione anche la prossima settimana. Lo rende noto la Regione spiegando che tornano in arancione, dalle 14 di domani, anche le provinc ...

