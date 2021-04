Come proteggere le nostre informazioni dai data scraping su Facebook

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilpreoccupa sempre di più viste anche le massicce fughe che ci sono state nell’ultimo periodo, daa Linkedin passando per Clubhouse. Si tratta di utilizzare degli specifici software per ottenere i dati che gli utenti forniscono alle pagine per poi utilizzarli per scopi poco pulititentativi di truffa (in particolare phishing e smishing).ha deciso di scendere in capo e occuparsi della questionepubblicando un articolo dal titolo “combattere ilsraping”. Oltre a spiegare che cos’è il social di Mark Zuckerberg dice anche cosa sta facendo per contrastare la procedura e cosa i singoli utenti possono fare peri propri dati. ...