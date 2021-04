"Colpo di fulmine". Sapete chi è questa ragazza? "È già entrata nel clan di Belen Rodriguez" (Di venerdì 16 aprile 2021) Jeremias Rodriguez è al settimo cielo. Ora ha trovato l'amore ed è felicissimo. Si chiama Deborah la nuova fiamma di Jeremias, è nata e cresciuta in provincia di Varese, (precisamente a Gallarate). Professione hostess: conosce benissimo quattro lingue. "Penso di non aver mai conosciuto una famiglia così umile, altruista, unita come la famiglia di Jere. Mi hanno fatto sentire a casa dal primo istante. Sono uno più bello dell'altro, dentro e fuori", confessa la ragazza durante una lunga conversazione con i followers sui social. "Non sono una ragazza gelosa, devo anche dire però che lui non mi ha mai dato modo di esserlo…. Quindi forse sì, potrei scoprirmi una iena. Ma comunque in generale penso che un po' di sana gelosia non guasti mai, anzi, fa anche piacere”, continua. Sui social va fortissimo e si confessa senza segreti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Jeremiasè al settimo cielo. Ora ha trovato l'amore ed è felicissimo. Si chiama Deborah la nuova fiamma di Jeremias, è nata e cresciuta in provincia di Varese, (precisamente a Gallarate). Professione hostess: conosce benissimo quattro lingue. "Penso di non aver mai conosciuto una famiglia così umile, altruista, unita come la famiglia di Jere. Mi hanno fatto sentire a casa dal primo istante. Sono uno più bello dell'altro, dentro e fuori", confessa ladurante una lunga conversazione con i followers sui social. "Non sono unagelosa, devo anche dire però che lui non mi ha mai dato modo di esserlo…. Quindi forse sì, potrei scoprirmi una iena. Ma comunque in generale penso che un po' di sana gelosia non guasti mai, anzi, fa anche piacere”, continua. Sui social va fortissimo e si confessa senza segreti. ...

