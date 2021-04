Choc a Chicago | agente spara e uccide un tredicenne

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tensione alle stelle a, dove la polizia ha pubblicato il video in cui unhato un colpo di pistola alAdam Toledondolo . Nel video, di pochi secondi, si vede il poliziotto...

Il sindaco di, Lori Lightfoot , ha lanciato un appello alla calma, definendo il video atroce e straziante .Secondo il primo resoconto degli agenti richiamati nel quartiere a causa di alcuni spari, il ragazzo era armato e si è dato alla fuga. L'ira della comunità ispanica, sospeso l'. - -Nel video, di pochi secondi, si vede il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo e intimargli di fermarsi e di gettare a terra l’arma che avrebbe tenuto in mano ...Ore di tensione a Chicago dove la polizia ha pubblicato il video in cui un agente ha sparato un colpo di pistola al tredicenne Adam Toledo uccidendolo. Clima ...