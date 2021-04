Calciomercato Inter e Juventus | rifiuto totale | Due top player nel mirino

Advertising

Gazzetta_it : Inter, Florenzi il jolly giusto per Conte? Il Psg tentenna #Calciomercato - CMercatoNews : ?? #Inter e #Juventus, occhi su #Depay e #Wijnaldum: pronto l'assalto per i due big, i dettagli - sportli26181512 : Attenta Inter: City, Psg e Chelsea vogliono un tuo gioiello!: Un gioiellino dell'Inter attira gli occhi delle big e… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Florenzi #Inter, ora il flirt può svegliare il #Psg - Gazzetta_it : #Calciomercato #Florenzi #Inter, ora il flirt può svegliare il #Psg -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Inoltre il Manchester non aveva collaborato all'inchiesta, invece l'ritiene di essere in regola e quindi nel caso sarebbe anche disposta a collaborare con la stessa Uefa.L 'ha trovato il successo in tutte le tre gare di Serie A giocate contro il Napoli con ... inoltre, si potrebbero verificare alcuni scambi clamorosi nel prossimo. Entrando nello ...Calciomercato Inter, mega offerta per Bastoni: assalto Barcellona. Le ultimissime sulla situazione del difensore centrale ...LEGGI ANCHE: Europa League Roma, ecco quanto ha guadagnato la società giallorossa LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, valzer di portieri | Addio Pau Lopez, scelto l’erede A proposito del tecnico portoghe ...