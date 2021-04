Brasile, Corte Suprema conferma: annullate condanne contro Lula (Di venerdì 16 aprile 2021) La Corte Suprema del Brasile ha confermato la decisione di annullare le condanne inflitte all'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che potrebbe candidarsi alle elezioni del prossimo anno. Otto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Ladelhato la decisione di annullare leinflitte all'ex presidente Luiz Inacioda Silva, che potrebbe candidarsi alle elezioni del prossimo anno. Otto ...

Brasile, Corte Suprema conferma: annullate condanne contro Lula I legali dell'ex presidente: "Restituita credibilità a sistema giudiziario" La Corte Suprema del Brasile ha confermato la decisione di annullare le condanne inflitte all'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che potrebbe candidarsi alle elezioni del prossimo anno. Otto ...

