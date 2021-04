Brando Giorgi, il ritiro forzato dall’Isola dei Famosi e ora l’annuncio: “Mi devo operare” (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 2021 perde due ‘pezzi grossi’: fuori Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Entrambi i due naufraghi che subito si erano imposti come grandi protagonisti di questa 15esima edizione del reality show hanno abbandonato l’Honduras per problemi di salute come reso noto nel corso della nona puntata, la prima in assoluto registrata. Nel dettaglio, nelle ultime settimane l’attore aveva deciso di distaccarsi dal resto del gruppo, proprio come fece anni fa Raz Degan che poi vinse il reality. L’ex di Paola Barale si era allontanato accusando i suoi compagni di viaggio di fare branco contro di lui, collaborando con loro solamente per lo stretto necessario. La decisione drastica di Raz aveva provocato non pochi malumori e qualche lite in Honduras. E lo stesso era accaduto nel caso di Brando Giorgi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Isola dei2021 perde due ‘pezzi grossi’: fuoried Elisa Isoardi. Entrambi i due naufraghi che subito si erano imposti come grandi protagonisti di questa 15esima edizione del reality show hanno abbandonato l’Honduras per problemi di salute come reso noto nel corso della nona puntata, la prima in assoluto registrata. Nel dettaglio, nelle ultime settimane l’attore aveva deciso di distaccarsi dal resto del gruppo, proprio come fece anni fa Raz Degan che poi vinse il reality. L’ex di Paola Barale si era allontanato accusando i suoi compagni di viaggio di fare branco contro di lui, collaborando con loro solamente per lo stretto necessario. La decisione drastica di Raz aveva provocato non pochi malumori e qualche lite in Honduras. E lo stesso era accaduto nel caso di. ...

MediasetPlay : Brando Giorgi dovrà tornare in Italia per fare degli esami quindi abbandona il gioco. #Isola - IsolaDeiFamosi : Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia quindi abbandona il gioco. #Isola - CheDonnait : Brando Giorgi rompe il silenzio dopo il ritiro all'Isola dei Famosi. #isola - MeanGorgeous : Buongiorno Elisa Isoardi e buongiorno Brando Giorgi. Spero stiate bene e che le visite che farete oggi in italia vadano bene ? - mariahsbubble : Calo di ascolti per l’Isola dei Famosi nella puntata in cui Elisa Isoardi e Brando Giorgi abbandonano. Coincidenze… -