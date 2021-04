Assassin's Creed tornerà ma non prima del 2023 (Di venerdì 16 aprile 2021) Il noto leaker di Assassin's Creed e YouTuber j0nathon ha recentemente pubblicato un video e una serie di tweet che spiegano in dettaglio ciò che ha scoperto sul prossimo gioco della serie. Ha anche parlato ampiamente di ciò che sta accadendo in Ubisoft e del fatto che potremmo non vedere un nuovo AC fino al 2023. Non sorprende che la colpa sia in parte della pandemia di Covid-19. Nonostante l'uscita di Assassin's Creed Valhalla alla fine dell'anno scorso, la pandemia ha colpito anche Ubisoft, rendendo difficile lo sviluppo, anche se Valhalla ha ancora due importanti DLC in uscita. Con tutto questo in mente, j0nathon crede che non vedremo un nuovo gioco di Assassin's Creed prima del 2023. Ciò, tuttavia, si adatta alla nuova filosofia ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Il noto leaker di'se YouTuber j0nathon ha recentemente pubblicato un video e una serie di tweet che spiegano in dettaglio ciò che ha scoperto sul prossimo gioco della serie. Ha anche parlato ampiamente di ciò che sta accadendo in Ubisoft e del fatto che potremmo non vedere un nuovo AC fino al. Non sorprende che la colpa sia in parte della pandemia di Covid-19. Nonostante l'uscita di'sValhalla alla fine dell'anno scorso, la pandemia ha colpito anche Ubisoft, rendendo difficile lo sviluppo, anche se Valhalla ha ancora due importanti DLC in uscita. Con tutto questo in mente, j0nathon crede che non vedremo un nuovo gioco di'sdel. Ciò, tuttavia, si adatta alla nuova filosofia ...

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed Ubisoft annuncia un nuovo evento, ecco quando Magari anche qualche anticipazione del nuovo capitolo della saga di Assassin's Creed . D'altronde l'ultimo ha sicuramente tenuto incollati allo schermo milioni di giocatori, essendo un connubio ...

Ubisoft annuncia la sua conferenza all'E3 2021 Non è da escludere, infine, un possibile teaser del futuro di Assassin's Creed , viste le recenti voci sulla possibile esplorazione dello scenario sudamericano nei prossimi capitoli della saga.

Assassin’s Creed Valhalla, la nuova espansione è stata rimandata a maggio Attraverso un post su Twitter, Ubisoft ha annunciato ufficialmente che la nuova espansione di Assassin's Creed Valhalla è stata posticipata L'articolo Assassin's Creed Valhalla, la nuov ...

Assassin's Creed Valhalla: L'ira dei Druidi, gli sviluppatori ci svelano il DLC Tuttavia, il direttore narrativo associato di Ubisoft Bordeaux, Hugo Sahuquet ha detto che L’ira dei druidi andrà in profondità nella cultura emergente dei gaeli norreni. Non ci resta dunque che atten ...

