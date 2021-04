Alvino | “Arbitri Napoli-Inter | due sono di Bergamo Mazzoleni quanti ‘errori’ contro il Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 aprile 2021) La designazione degliperlascia l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. I direttori di gara che dirigeranno il top match della 31^ giornata di Serie A fanno recriminare, soprattutto chi tifa. Carloin un tweet descrive il problema così: “Var e Avar dicon ilche lotta con l’Atalanta per la Champions League.poi.. dalla finale di Pechino all’antipatia verso Hamsik passando per il rosso a Koulibaly il mancato rigore col Sassuolo e il presunto fallo Baka-Theo. Una storia infinita di errori! Occhio Adl!” Come si può scordare quella direzione di gara diin Supercoppa a Pechino con la Juventus, quando ...