A piedi o in bicicletta ad ammirare Città Alta: la Conca d’Oro (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo le porte che dal centro di Bergamo portano in Città Alta, secondo appuntamento con un “assaggio” decisamente attraente della guida ai “33 itinerari e innumerevoli varianti, 115 strade, scalette, funicolari e sentieri per salire alle porte di Città Alta, rigorosamente a piedi o in bicicletta”. Siamo alla Conca d’Oro, nella zona delle classiche “scalette”. Rispetto al centro, immediatamente a ridosso delle Mura e quindi di Città Alta, la Conca caratterizzata dalle piscine è un altro mondo. Attraverso la galleria della Conca d’Oro, che la congiunge al viale, si entra in un’elegante zona residenziale di ville e condomini circondati da giardini ben tenuti. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo le porte che dal centro di Bergamo portano in, secondo appuntamento con un “assaggio” decisamente attraente della guida ai “33 itinerari e innumerevoli varianti, 115 strade, scalette, funicolari e sentieri per salire alle porte di, rigorosamente ao in”. Siamo alla, nella zona delle classiche “scalette”. Rispetto al centro, immediatamente a ridosso delle Mura e quindi di, lacaratterizzata dalle piscine è un altro mondo. Attraverso la galleria della, che la congiunge al viale, si entra in un’elegante zona residenziale di ville e condomini circondati da giardini ben tenuti. ...

Advertising

Rossonera_21 : RT @PantaRei929: Ma perché la gente non rispetta le regole?! In bicicletta contromano.... In tre a piedi in mezzo alla carreggiata... Cosa… - PantaRei929 : Ma perché la gente non rispetta le regole?! In bicicletta contromano.... In tre a piedi in mezzo alla carreggiata..… - rbostik : @caterpillarrai Aggiungere i anche stare all'aria aperta, spostarsi a piedi o in bicicletta - Sfrenest : RT @dan_grossi: Era una lunga girata, la catena della mia bicicletta da cross si stroncò nel mezzo e dovetti tornare a piedi camminando cir… - dan_grossi : Era una lunga girata, la catena della mia bicicletta da cross si stroncò nel mezzo e dovetti tornare a piedi cammin… -