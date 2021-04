Advertising

jpbellotto : RT @EZanchini: @jpbellotto Ho visitato la stazione di vigna Clara un anno fa. Bella, moderna e non usata, sono accesi persino gli schermi c… - EZanchini : @jpbellotto Ho visitato la stazione di vigna Clara un anno fa. Bella, moderna e non usata, sono accesi persino gli… - jpbellotto : A Roma c'è una ferrovia metropolitana pronta a entrare in funzione ma che è bloccata da anni. @EZanchini sa perché… - 79_Alessio : RT @romatoday: Vigna Clara-Valle Aurelia, tassello mancante: così Roma rincorre la sua Circle Line - romatoday : Vigna Clara-Valle Aurelia, tassello mancante: così Roma rincorre la sua Circle Line -

Ricorsi ed esposti. Così la riattivazione della linea- Valle Aurelia è rimasta ferma al palo. Roma nord attende la tratta, la sua unica "metropolitana" , utile a collegarla direttamente alla metro A; la città il tassello fondamentale per ...Roma " "Da febbraio la Regione Lazio ha sospeso l'iter per l'apertura della stazione diFs. Da allora tutto tace. Un'attesa ingiustificabile per chi da anni attende che questa fermata possa tornare in servizio. La stazione, nel quadrante nord - ovest della Capitale, va aperta ...Ricorsi ed esposti da anni bloccano la linea nata per i Mondiali del ‘90 e utilizzata per soli 8 giorni. E’ fondamentale per la chiusura dell’anello ferroviario ...Roma - "Da febbraio la Regione Lazio ha sospeso l'iter per l'apertura della stazione di Vigna Clara Fs. Da allora tutto tace. Un'attesa ingiustificabile ...