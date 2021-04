Vi spiego il valore strategico dello Stato nell’ex Ilva Scrive Pirro

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il capitale pubblico tramite Invitalia, versando 400 milioni, ha acquisito il 38% del capitale di AmInvestco Italy, raggiungendo il 50% dei diritti di voto ed esprimendo il presidente e due consiglieri della società che cambierà denominazione in Acciaierie d’Italia Holding, cui farà capo Acciaierie d’Italia in cui si concentra l’intero compendio impiantistico dell’excon i suoi siti di Taranto, Genova e Novi Ligure. È un evento per tanti aspetti storico, perché in tal modo il capitale pubblico rientra nella gestione di un grande gruppo siderurgico come l’di cui l’Iri, dopo una lunga procedura per la privatizzazione iniziata nel 1993, aveva ceduto al Gruppo Riva il 28 aprile del 1995 l’Laminati piani. Il ritornonella gestione (al momento) di questo grande segmento della ...