Ultime Notizie Roma del 15-04-2021 ore 20:10 (Di giovedì 15 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo 4 settimane di misure severe segnala che le terapie Intensive sono ancora al 41% di occupazione è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure e dopo se lo dice alla camera il ministro della Salute Roberto Speranza confermando l’arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccini e ribadendo come quello dell’età sia il criterio giusto per vaccinare dobbiamo aggiungere speranza ascoltare il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati soli in trincea dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve che abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure sempre approvate all’unanimità dal Consiglio dei Ministri Fratelli d’Italia annunci intanto che presenterà una mozione di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo 4 settimane di misure severe segnala che le terapie Intensive sono ancora al 41% di occupazione è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure e dopo se lo dice alla camera il ministro della Salute Roberto Speranza confermando l’arrivo entro giugno di 50 milioni di dosi di vaccini e ribadendo come quello dell’età sia il criterio giusto per vaccinare dobbiamo aggiungere speranza ascoltare il grido d’allarme dei medici che non possono essere lasciati soli in trincea dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve che abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure sempre approvate all’unanimità dal Consiglio dei Ministri Fratelli d’Italia annunci intanto che presenterà una mozione di ...

Advertising

fanpage : La presidente della Commissione Europea ha ricevuto questa mattina la prima dose di vaccino contro il Covid-19 - Corriere : Germania, balzo dei contagi: quasi 30 mila in un giorno - fanpage : Sale la preoccupazione nel Regno Unito per la variante sudafricana. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Ha il braccialetto elettronico ma ruba 2 volte in 2 giorni, ladro seriale in cella) è stato pub… - scrivosempre : RT @CsvMarche: La #rottaBalcanica nel ciclo di incontri 'Diritti umani, uno sguardo sul mondo”, con @NicoleCorritore e @scrivosempre https… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Ristoranti, cinema e palestre. Varate le linee guida delle Regioni Matteo Salvini - informa il partito - ha avuto contatti diretti con il Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri e anche nelle ultime ore, ma il leader della Lega ha fatto rientro a Milano per ...

La crisi dell'assistenze mediche a domicilio: 'La pandemia è solo una scusa' Le assistenze mediche domiciliari stanno subendo uno stop su tutti i fronti a causa della pandemia (e non solo). Da tempo infatti accrescono le segnalazioni delle famiglie che sono state private del ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Concorsi, arriva il nuovo protocollo di sicurezza (Teleborsa) - Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo e finalizzato..

Covid Liguria, oggi 407 contagi e 14 morti: bollettino 15 aprile Sono 407 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 15 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 14 morti. I guariti sono stati 640 nelle ultime 24 ore. Tra le pro ...

Matteo Salvini - informa il partito - ha avuto contatti diretti con il Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri e anche nelleore, ma il leader della Lega ha fatto rientro a Milano per ...Le assistenze mediche domiciliari stanno subendo uno stop su tutti i fronti a causa della pandemia (e non solo). Da tempo infatti accrescono le segnalazioni delle famiglie che sono state private del ...(Teleborsa) - Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo e finalizzato..Sono 407 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 15 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 14 morti. I guariti sono stati 640 nelle ultime 24 ore. Tra le pro ...