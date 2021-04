Spezia, Verde: «Voglio vincere il Premio Puskas per il gol contro la Lazio» (Di giovedì 15 aprile 2021) Daniele Verde è tornato sullo splendido gol segnato in rovesciata in Lazio-Spezia Sulle pagine di Tuttosport, Daniele Verde è tornato sul suo gol in rovesciata segnato contro la Lazio, che lo ha visto candidato al Premio Puskas. GOL contro LA Lazio – «Il Premio Puskas? Vedremo, di sicuro fa piacere questo interesse e il fatto che la rete venga in un momento importante anche per la squadra. Ho visto il cross di Gyasi, e davanti a me Fares, che conosco bene, per quanto è lungo. Non ci sarei mai arrivato di testa, così ho pensato di fare una cosa anche un po’ preparata. L’ho studiata in allenamento, quando hai la testa un po’ più libera e non sei in partita. La provavo spesso, anche per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Danieleè tornato sullo splendido gol segnato in rovesciata inSulle pagine di Tuttosport, Danieleè tornato sul suo gol in rovesciata segnatola, che lo ha visto candidato al. GOLLA– «Il? Vedremo, di sicuro fa piacere questo interesse e il fatto che la rete venga in un momento importante anche per la squadra. Ho visto il cross di Gyasi, e davanti a me Fares, che conosco bene, per quanto è lungo. Non ci sarei mai arrivato di testa, così ho pensato di fare una cosa anche un po’ preparata. L’ho studiata in allenamento, quando hai la testa un po’ più libera e non sei in partita. La provavo spesso, anche per ...

