Sai qual è la passione segreta di Francesca Piccinini | alias la Picci?

(Di giovedì 15 aprile 2021)è stata una delle sportive più forti e amate al mondo: conosciamola insieme, e scopriamoche chicca sulla bella campionessa! Nata a Massa, il 10 gennaio 1979 (Capricorno)è stata una pallavolista, tra le più conosciute e amate in Italia, che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo nell’aprile 2021. La sua carriera di giocatrice inizia molto presto, e conquista notorietà e premi grazie a bravura e impegno costante. Ma non troviamo solo lo sport nella sua carriera: si è avvicinata anche al mondo dello spettacolo, è stata ospite di trasmissioni e opinionista e ha ottenutoche parte al cinema (e un calendario). Oltre al fisico mozzafiato,...

acino2020 : RT @Blowjoint: @Giulia_B @1giornodapecora @DadoneFabiana @Radio1Rai @Mov5Stelle Sai qual è l'unico contesto nel quale queste sostanze sono… - Blowjoint : @Giulia_B @1giornodapecora @DadoneFabiana @Radio1Rai @Mov5Stelle Sai qual è l'unico contesto nel quale queste sosta… - sjngvIarity : @akaivcho lasciali parlare, sai tu qual è la verità e poi deve interessare solo alx prof se tu puoi parlare o no - intornoAlTempo : RT @graziealcazzooo: sai qual'è #quelPosto dove devi andare e rimanere a vita? a fanculo! vai a fanculo! - graziealcazzooo : sai qual'è #quelPosto dove devi andare e rimanere a vita? a fanculo! vai a fanculo! -

Ultime Notizie dalla rete : Sai qual

Ma, in qualche modo è la macchina fotografica a fare la maggior parte delle foto?". Ampliamo la ... Ma per Baileyè la dote principale di un buon fotografo? "La curiosità. Vale per tutti, ...È stato Battaglia a chiedere a Zorziè stata la sua apparizione televisiva 'anche inconscia, ... 'Ma loperché conosco il significato di questa parola? Perché il nostro amico Jake La Furia me ...L'attrice Yvette Nicole Brown, star della serie Community, non sapeva di essere apparsa in Avengers: Endgame. Ecco ...