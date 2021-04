Roma-Ajax | Fonseca | “Soddisfatti di rappresentare l’Italia | è un orgoglio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam. Oggi abbiamo controllato gli attacchi dei nostri avversari, che hanno grande qualità. Difensivamente abbiamo fatto una buona partita. Essere qui è un motivo d’, stiamo rappresentandoe per questo siamo“. Lo ha detto Paulo, allenatore della, dopo l’1-1 contro l’e il passaggio del turno in semifinale di Europa League. Il tecnico portoghese spende parole al miele per i ragazzi di ten Hag: “L’è una grandissima squadra – ammette a Sky Sport – è difficile affrontare una rosa del genere. Sapevamo di essere in vantaggio e devo dire che abbiamo gestito bene la partita. Se l’anno prossimo sarò l’allenatore della? Il futuro non è importante, ora non lo so e non sono ...