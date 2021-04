Roma - Ajax 1 - 1 | Dzeko si sveglia | Fonseca vola in semifinale

(Di giovedì 15 aprile 2021)- Laè indi Europa League. A tre anni dall'esaltante cavalcata in Champions, interrotta dal Liverpool, i giallorossi tornano protagonisti in Europa. Nel segno di, il più ...

Commenta per primo Laè in semifinale di Europa League. Dopo il pareggio contro l', il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato così a Sky Sport : 'Abbiamo dimostrato che il percorso di crescita che ...Gianluca Mancini si è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine del match pareggiato 1 a 1 contro l'ma che ha comunque regalato allala semifinale di Europa League che mancava da ...2 È la notte di Roma-Ajax, quarto di finale di ritorno di Europa League. Per la sfida dell’Olimpico è stato scelto l’inglese Anthony Taylor, i suoi assistenti sono i connazionali Gary Beswick e Adam N ...Commenta per primo Roma-Ajax 1-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 49' Brobbey, 72' Dzeko Assist: 72’ Calafiori Ammoniti: 44' Ibanez, 67' Veretout, 68' Mancini, 78' Dzeko, 86' Cristante Roma (3-4-2-1): Pau ...