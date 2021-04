Riaperture, allarme Gimbe: “Curva risalirà” (Di giovedì 15 aprile 2021) Con le Riaperture e il progressivo ritorno alla zona gialla farà risalire la Curva epidemica “anche se mitigata dalla ridotta probabilità di contagio all’aperto per l’aumento delle temperature”. E’ il monito lanciato da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che segnala anche una circostanza da non sottovalutare: si riaprirebbe in una situazione in cui, con i numeri attuali del contagio, non è ancora possibile riprendere le redini del tracciamento. “Se gli effetti di un’Italia rosso-arancione si protrarranno per almeno 3 settimane, il progressivo ritorno al giallo determinerà inevitabilmente una risalita della Curva epidemica, anche se mitigata dalla ridotta probabilità di contagio all’aperto per l’aumento delle temperature”, spiega. Commentando i dati dell’ultimo report sul monitoraggio indipendente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Con lee il progressivo ritorno alla zona gialla farà risalire laepidemica “anche se mitigata dalla ridotta probabilità di contagio all’aperto per l’aumento delle temperature”. E’ il monito lanciato da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, che segnala anche una circostanza da non sottovalutare: si riaprirebbe in una situazione in cui, con i numeri attuali del contagio, non è ancora possibile riprendere le redini del tracciamento. “Se gli effetti di un’Italia rosso-arancione si protrarranno per almeno 3 settimane, il progressivo ritorno al giallo determinerà inevitabilmente una risalita dellaepidemica, anche se mitigata dalla ridotta probabilità di contagio all’aperto per l’aumento delle temperature”, spiega. Commentando i dati dell’ultimo report sul monitoraggio indipendente ...

