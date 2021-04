Primitivo di Manduria | produzione +26% nel 2020 e giro d' affari di 182 mln

Advertising

TARANTO - Oltre 28 milioni di bottiglie che corrispondono a più di 21 milioni di litri per un giro d'affari di oltre 182 milioni di euro. Sono questi i numeri 2020 deldidop. Un aumento di circa il 26% rispetto al 2019. Secondo quanto riferisce il Consorzio di tutela. In particolare, il Doc rappresenta il 91.6% dell'intero imbottigliato, il ...Sono questi i numeri 2020 di una delle denominazioni più importanti d'Italia: ildidop. Un aumento di circa il 26% rispetto al 2019. In particolare, il Doc rappresenta il 91.6% ...Davvero inarrestabile il successo del pluripremiato vino delle cantine aderenti al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. Un successo ...Grande crescita per il marchio all'interno dello scorso anno, gran parte della produzione è destinata all'estero ...