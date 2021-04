Piera Maggio, giusto verificare la pista russa su Olesya: “Non mi sarei prestata al teatrino in studio” (Di giovedì 15 aprile 2021) Parla per la prima volta in tv Piera Maggio dopo la vicenda che ha coinvolto la sua famiglia. La storia di Olesya, la ragazza russa che cercava i suoi veri genitori ha dato dopo 17 anni una nuova speranza a mamma Piera che, in diretta a Chi l’ha visto, spiega perchè questa pista andava verificata fino in fondo. La mamma di Denise Pipitone racconta come in questi anni anche piste minori, somiglianze che non erano poi così importanti e altre segnalazioni sono state verificate, perchè non si lascia mai nulla al caso. E precisa anche i motivi per i quali l’avvocato ha partecipato al programma. Come ribadito più volte anche dallo stesso Frazzitta, la partecipazione al programma russo era il solo modo per conoscere il gruppo sanguigno di Olesya Rostova e capire se ci potesse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021) Parla per la prima volta in tvdopo la vicenda che ha coinvolto la sua famiglia. La storia di, la ragazzache cercava i suoi veri genitori ha dato dopo 17 anni una nuova speranza a mammache, in diretta a Chi l’ha visto, spiega perchè questaandava verificata fino in fondo. La mamma di Denise Pipitone racconta come in questi anni anche piste minori, somiglianze che non erano poi così importanti e altre segnalazioni sono state verificate, perchè non si lascia mai nulla al caso. E precisa anche i motivi per i quali l’avvocato ha partecipato al programma. Come ribadito più volte anche dallo stesso Frazzitta, la partecipazione al programma russo era il solo modo per conoscere il gruppo sanguigno diRostova e capire se ci potesse ...

Chi l'ha visto e Denise Pipitone, Piera Maggio e il pesantissimo sospetto sulle indagini: nomi e cognomi Dei 'buchi' sospetti nelle indagini su Denise Pipitone . Lo ribadisce Piera Maggio , mamma della bimba di 4 anni sparita nel nulla da Mazara del Vallo nel 2004. La donna, ospite di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? su Rai3, è tornata sul ruolo di Jessica Pulizzi

