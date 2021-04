Pensioni, chi deve attendere 71 anni: quando 67+20 non bastano (Di giovedì 15 aprile 2021) Andare in pensione una volta raggiunti i 67 anni di età con almeno 20 di contributi secondo molti lavoratori è considerato un diritto. Infatti con 67 anni di età compiuti e 20 anni di contribuzione versata si dovrebbero aprire automaticamente le porte della pensione di vecchiaia. La misura pilastro del sistema infatti prevede il pensionamento al raggiungimento di entrambi i requisiti. Per il 2021 infatti escono dal lavoro una volta completati i 20 anni di contributi, i nati nel 1954. Non è difficile immaginare la reazione di un lavoratore di fronte al fatto che nonostante il compleanno fatto e nonostante i 20 anni di carriera o anche più già completati, si veda bocciata dall'Inps la domanda di quiescenza. E questa eventualità non è certo rara e non dipende certo da errori di calcolo dell'Inps o ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 aprile 2021) Andare in pensione una volta raggiunti i 67di età con almeno 20 di contributi secondo molti lavoratori è considerato un diritto. Infatti con 67di età compiuti e 20di contribuzione versata si dovrebbero aprire automaticamente le porte della pensione di vecchiaia. La misura pilastro del sistema infatti prevede il pensionamento al raggiungimento di entrambi i requisiti. Per il 2021 infatti escono dal lavoro una volta completati i 20di contributi, i nati nel 1954. Non è difficile immaginare la reazione di un lavoratore di fronte al fatto che nonostante il compleanno fatto e nonostante i 20di carriera o anche più già completati, si veda bocciata dall'Inps la domanda di quiescenza. E questa eventualità non è certo rara e non dipende certo da errori di calcolo dell'Inps o ...

