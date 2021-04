Parma, Krause sostiene Dal Pino: “Gentiluomo in un mondo difficile, porta innovazione” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Noi del Parma Calcio apprezziamo lo sforzo che Paolo Dal Pino – un Gentiluomo in un mondo difficile – sta facendo nel cercare di portare più innovazione in Serie A“. Con queste parole, Kyle Krause si è schierato dalla parte di Paolo Dal Pino, al quale sono state richieste ufficialmente le dimissioni da 7 club della massima serie italiana. Il presidente del Parma, scrivendo su Twitter in rappresentanza di ogni membro del club emiliano, ha teso una mano verso il leader della Lega Serie A, giudicando positivamente il suo operato. Krause si è aggiunto a Urbano Cairo e Paolo Scaroni, rispettivamente patron del Torino e del Milan, sostenendo pubblicamente il criticato Dal Pino, al momento ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “Noi delCalcio apprezziamo lo sforzo che Paolo Dal– unin un– sta facendo nel cercare dire piùin Serie A“. Con queste parole, Kylesi è schierato dalla parte di Paolo Dal, al quale sono state richieste ufficialmente le dimissioni da 7 club della massima serie italiana. Il presidente del, scrivendo su Twitter in rappresentanza di ogni membro del club emiliano, ha teso una mano verso il leader della Lega Serie A, giudicando positivamente il suo operato.si è aggiunto a Urbano Cairo e Paolo Scaroni, rispettivamente patron del Torino e del Milan, sostenendo pubblicamente il criticato Dal, al momento ...

Advertising

zazoomblog : Parma Krause: «Sosteniamo Dal Pino un gentiluomo in un mondo crudele» - #Parma #Krause: #«Sosteniamo - ParmaLiveTweet : Il Parma dalla parte di Dal Pino. Krause: 'Un gentiluomo in un mondo spietato' - ParmaLiveTweet : Ribalta-Parma, retroscena sul suo arrivo: Krause ha chiesto referenze ad Agnellli - ParmaLiveTweet : Un giovane per i giovani: Krause sceglie Ribalta per un Parma sempre più young - AntonioCorsa : @SalvaTsubasa @JavierRibalta @Kyle_J_Krause @1913parmacalcio Ho sempre avuto molta simpatia per il Parma. Era la mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Krause Parma, Krause: "Sosteniamo Dal Pino, un gentiluomo in un mondo crudele" Il presidente del Parma Kyle Krause s è schierato al fianco del presidente della Lega Serie A Paolo dal Pino. Le sue parole Il presidente del Parma Kyle Krause si è schierato al fianco del presidente della Lega Serie A ...

Parma alla Ribalta: il nuovo segnale di Krause, più ambizioso che mai Il nuovo Parma di Krause prende forma. Dopo l'arrivo di Jaap Kalma ecco Javier Ribalta: il presidente americano non molla ma rilancia Un nuovo direttore dell'area tecnica per puntare sempre più in grande. ...

Parma, Krause: «Sosteniamo Dal Pino, un gentiluomo in un mondo crudele» Calcio News 24 Parma, Krause sostiene Dal Pino: “Gentiluomo in un mondo difficile, porta innovazione” Kyle Krause si è schierato dalla parte di Paolo Dal Pino, al quale sono state richieste ufficialmente le dimissioni da 7 club della massima serie italiana.

Parma, Krause: «Sosteniamo Dal Pino, un gentiluomo in un mondo crudele» Il presidente del Parma Kyle Krause s è schierato al fianco del presidente della Lega Serie A Paolo dal Pino. Le sue parole Il presidente del Parma Kyle Krause si è schierato al fianco del presidente ...

Il presidente delKyles è schierato al fianco del presidente della Lega Serie A Paolo dal Pino. Le sue parole Il presidente delKylesi è schierato al fianco del presidente della Lega Serie A ...Il nuovodiprende forma. Dopo l'arrivo di Jaap Kalma ecco Javier Ribalta: il presidente americano non molla ma rilancia Un nuovo direttore dell'area tecnica per puntare sempre più in grande. ...Kyle Krause si è schierato dalla parte di Paolo Dal Pino, al quale sono state richieste ufficialmente le dimissioni da 7 club della massima serie italiana.Il presidente del Parma Kyle Krause s è schierato al fianco del presidente della Lega Serie A Paolo dal Pino. Le sue parole Il presidente del Parma Kyle Krause si è schierato al fianco del presidente ...