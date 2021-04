Palazzo Mosti | Consiglio comunale da Blob | maggioranza Mastella salva grazie a una telefonata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna esibizione imbarazzante. Roba da. Il live streaming deldi Benevento sarà ricordato (da quei pochi che lo ricorderanno) più per le gaffe che per i contenuti politici e amministrativi. Comprendiamo le attenuanti, anche se il tempo per prendere dimestichezza con le nuove (?) tecnologie non è certo mancato, ma c’è un limite pure all’approssimazione. E oggi questo limite, a, è stato abbondantemente oltrepassato. Microfoni lasciati accesi, grasse risate, battute da bar, chiasso e confusione, consiglieri collegati ma in partenza chissà per quale dove: sarebbe stato meglio spegnerle le telecamere piuttosto che mostrare alle poche (fortunatamente) persone collegate uno spettacolo trash di così scadente livello. A dirla tutta, ci sarebbe ...