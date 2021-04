Napoli, Lobotka può già dire addio: De Laurentiis chiede 18 milioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Stanislav Lobotka in quel di Napoli è divenuto un vero e proprio caso. Arrivato in azzurro nel gennaio 2020 dopo un lungo ed estenuante corteggiamento, il centrocampista slovacco non è mai sembrato in condizione fisica ottimale. Con il passare del tempo così l’ex Celta Vigo è pian piano uscito dai radar e ad oggi è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Stanislavin quel diè divenuto un vero e proprio caso. Arrivato in azzurro nel gennaio 2020 dopo un lungo ed estenuante corteggiamento, il centrocampista slovacco non è mai sembrato in condizione fisica ottimale. Con il passare del tempo così l’ex Celta Vigo è pian piano uscito dai radar e ad oggi è L'articolo

Advertising

infoitsport : Lobotka-Napoli, a giugno può essere già addio. De Laurentiis fissa il prezzo - goly87 : @Andrea842631710 Sicuramente, vabbe per qst c'è il ds. Ovvio che puoi spendere 20 e ritrovarti un lobotka, per me v… - areanapoliit : Lobotka-Napoli, a giugno può essere già addio. De Laurentiis fissa il prezzo - UILperiferic : RT @GioFrezzetti: Si continua a gettare fango sul #Napoli: tutti a scrivere che #FabianRuiz vuole l’aumento. Lo spagnolo guadagna 1,5 milio… - _DOMENICO_4 : @CapitanBergomi @mick_napoli_ Dovrebbe farlo anche lobotka -