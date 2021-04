MotoGP in tv | GP Portogallo 2021 | programma Sky | DAZN e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) Latorna in pista a Portimao, sede del GP del. Dopo le prime due competizioni sul circuito di Losail, i protagonisti del Motomondiale approdano in Europa nello spettacolare impianto che nel 2020 ha completato la stagione agonistica. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese Sono 4.600 i metri in cui si articola questo moderno tracciato, caratteristico per i suoi sali e scendi. La pista portoghese, inaugurata nel 2008, è composta da 15 curve, nove delle quali verso destra. Questo evento, grazie al successo della passata stagione, torna nel Mondiale come ‘riserva’ in caso di cancellazione di altre manifestazioni. Il francese Johann Zarco sbarca in Europa da leader della classifica generale. Il transalpino di casa Ducati Pramac guida la graduatoria grazie ai due podi di Losail. Al secondo posto, a pari punti, ...