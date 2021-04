MotoGP | GP Portogallo 2021 | orari prove libere | programma | tv | streaming 16 aprile

(Di giovedì 15 aprile 2021) Domani, venerdì 16, prenderà il via ufficialmente il fine settimana dell’attesissimo Gran Premio deldel Motomondiale. Sullo scenario mozzafiato del tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi e curve spettacolari, andrà in scena la terza tappa della stagione che, dopo aver messo in archivio la doppietta di Losail, inizierà a farci capire qualcosa di più chiaro sui valori in pista in questa annata. Tra Gran Premio del Qatar e Gran Premio di Doha, infatti, Ducati e Yamaha ufficiali sono apparse le moto migliori del lotto, ma sul circuito lusitano sarà la stessa cosa? KTM e Suzuki, per esempio, sembrano nuovamente pronte a vendere cara la pelle. Nella scorsa edizione, dopotutto, la vittoria andò al padrone di casa Miguel Oliveira (Red Bull KTM). Dopo le vittorie di Maverick Vinales e Fabio Quartararo chi salirà ...

Manca davvero poco per sciogliere l'interrogativo che domina l'interesse del prossimo GP dela Portimao e che potrebbe essere decisivo per la stagione: come andrà Marc Marquez al rientro dopo 9 mesi dall'incidente del 2020 a Jerez con tre interventi chirurgici, sofferenze e ......- che vedrà l'attesissimo ritorno di Marc Márquez nove mesi dopo l'incidente di Jerez - assisteremo a un altro duello Yamaha / Ducati o ci sarà spazio anche per la Honda ?2021 - GP:...Domani, venerdì 16 aprile, prenderà il via ufficialmente il fine settimana dell'attesissimo Gran Premio del Portogallo 2021 del Motomondiale. Sullo scenario mozzafiato del tracciato di Portimao, con i ...Lo spagnolo rientra nel Motomondiale, sarà subito competitivo per lottare con le Yamaha e le Ducati? Atteso riscatto per Rossi e Morbidelli ...