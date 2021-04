Moby Prince: Romano (Pd), 'da comm. Trasporti via libera a Commissione di inchiesta' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Un altro passo avanti per la verità sul #MobyPrince: la commissione Trasporti di @Montecitorio dà via libera alla nuova commissione d'inchiesta. Ora acceleriamo il voto finale in aula: dopo 30 anni, non possiamo più perdere neanche un giorno #iosono141". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andrea Romano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Un altro passo avanti per la verità sul #: laissionedi @Montecitorio dà viaalla nuovaissione d'. Ora acceleriamo il voto finale in aula: dopo 30 anni, non possiamo più perdere neanche un giorno #iosono141". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andrea

Advertising

reportrai3 : Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha… - NicolaMorra63 : Moby Prince, nuova commissione d’inchiesta alla Camera sulla strage. Proposta da M5s, Pd e Lega - fattoquotidiano : Moby Prince, il documento dell’Aeronautica in esclusiva: “La Capitaneria a mezzanotte disse che erano tutti morti e… - vittoriosechi2 : RT @_SarCaustic: @reportrai3 @RaiTre Onorato il contratto, come per la Moby - Prince Dance. HaStataLaPhilipMorris ... Ah, no! Questa, ri… - Italpress : RT @CRToscana: #openCRT Strage Moby Prince: istituire nuova commissione di inchiesta parlamentare. Approvata con voto unanime mozione del g… -

Ultime Notizie dalla rete : Moby Prince Moby Prince, targa commemorativa all'Armadio della Memoria Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo , svelando la targa in ricordo delle 140 vittime della strage del Moby Prince, la più grande tragedia della marineria ...

TgSole24 - Quale destino per l'Impero? ... la resistenza civile dei ristoratori di Gionata Chatillard " L'arca di noè è solo per i vaccinati di Gionata Chatillard " SOS Assange di Fabio Belli " Moby Prince e il porto delle armi di Gianmarco ...

Moby Prince: Romano (Pd), 'da comm. Trasporti via libera a Commissione di inchiesta' Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Un altro passo avanti per la verità sul #MobyPrince: la Commissione Trasporti di @Montecitorio dà via libera alla nuova Commissione d'Inchiesta. Ora acceleriamo il voto ...

Consiglio della Regione. Strage Moby Prince: istituire nuova commissione di inchiesta parlamentare Lo chiede una mozione del gruppo Pd, primo firmatario Francesco Gazzetti, approvata dal Consiglio regionale con voto unanime ...

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo , svelando la targa in ricordo delle 140 vittime della strage del, la più grande tragedia della marineria ...... la resistenza civile dei ristoratori di Gionata Chatillard " L'arca di noè è solo per i vaccinati di Gionata Chatillard " SOS Assange di Fabio Belli "e il porto delle armi di Gianmarco ...Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Un altro passo avanti per la verità sul #MobyPrince: la Commissione Trasporti di @Montecitorio dà via libera alla nuova Commissione d'Inchiesta. Ora acceleriamo il voto ...Lo chiede una mozione del gruppo Pd, primo firmatario Francesco Gazzetti, approvata dal Consiglio regionale con voto unanime ...