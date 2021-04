Milly Carlucci prende posizione dopo il tweet volgare dall’account di Ballando: i fatti (Di giovedì 15 aprile 2021) Qualcuno non avrà ben capito che cosa è successo nella tumultuosa giornata di oggi su Twitter per quello che riguarda Ballando con le stelle. Tutto è iniziato questa mattina quando dall’account ufficiale del programma di Rai 1, è stato “retweettato” un messaggio molto volgare. L’azione non è passata inosservata tanto che su Twitter da questa mattina, anche i giornalisti di tv non parlano d’altro. Anche i tanti fan di Ballando con le stelle si sono chiesti come sia stato possibile. Nessuna risposta ufficiale fino a pochi minuti fa quando Milly Carlucci ha fatto sapere che cosa sta succedendo sempre dai social. La conduttrice di Ballando con le stelle ha spiegato che al momento nessuno si sa spiegare che cosa sia accaduto ma che sono in corso delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021) Qualcuno non avrà ben capito che cosa è successo nella tumultuosa giornata di oggi su Twitter per quello che riguardacon le stelle. Tutto è iniziato questa mattina quandoufficiale del programma di Rai 1, è stato “retato” un messaggio molto. L’azione non è passata inosservata tanto che su Twitter da questa mattina, anche i giornalisti di tv non parlano d’altro. Anche i tanti fan dicon le stelle si sono chiesti come sia stato possibile. Nessuna risposta ufficiale fino a pochi minuti fa quandoha fatto sapere che cosa sta succedendo sempre dai social. La conduttrice dicon le stelle ha spiegato che al momento nessuno si sa spiegare che cosa sia accaduto ma che sono in corso delle ...

milly_carlucci : Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cat… - milly_carlucci : E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle - _LoZio : @mariateresacip @milly_carlucci Era la citazione di un video - danwarx : @mariateresacip @milly_carlucci nessuno dice che non sia stato un errore ma qui a far passare la vicenda come una tragedia ce ne passa - sherrybua : il social media manager dell'account di ballando con le stelle che risponde a milly carlucci -