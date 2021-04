Meno inquinamento dopo il lockdown | anche api e miele lo dicono

(Di giovedì 15 aprile 2021) BOLOGNA – Così come lo smog nell’aria, nel 2020 anche i livelli di inquinamento rilevati nelle api e nel miele sono crollati. Si parla sia di metalli pesanti sia della presenza di pesticidi. Un risultato frutto senz’altro del lockdown dovuto all’emergenza Covid, ma che gli scienziati si augurano sia legato anche a una maggiore attenzione e sensibilizzazione di Istituzioni, cittadini e imprese, soprattutto rispetto al ‘terribile’ glifosate. È questo l’esito del monitoraggio ambientale legato al progetto Api e Orti urbani, promosso da Conapi in collaborazione con l’Alma Mater di Bologna, presentato oggi nel corso di un convegno online. Il progetto prevede il conteggio settimanale delle api morte da giugno a ottobre. Inoltre, in due periodi dell’anno (estate e autunno) vengono prelevati campioni di api bottinatrici e di miele ‘giovane’ (non maturo prelevato dal favo) per la ricerca di 400 pesticidi e 10 metalli pesanti. Cinque le città coinvolte: Torino, Milano, Bologna, Roma e Bari.

