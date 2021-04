Melucci | «Già tanti i controlli | ma serve disciplina da parte dei cittadini | non compromettiamo la ripartenza estiva»

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 aprile 2021) Confronto odierno in videoconferenza organizzato dal Prefetto di Taranto Demetrio Martino, con i sindaci e i vertici delle forze dell’ordine della provincia ionica, sul tema deieseguiti ai sensi della normativa anti-Covid.Il Sindaco del capoluogo ionico Rinaldo, presidente della Conferenza ASL degli amministratori locali, all’interno della quale già negli scorsi giorni si è era evidenziata l’esigenza di un siffatto momento di verifica delle attività sul campo, ha ringraziato il Prefetto di Taranto per la pronta disponibilità e la sensibilità ed è tornato ad esprimere apprezzamento per il faticoso lavoro che forze dell’ordine, personale sanitario e del 118, volontari della Protezione Civile stanno quotidianamente svolgendo, in condizioni non sempre agevoli e in uno scenario ancora critico dei contagi.«Registriamo comportamenti ancora ...