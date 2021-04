“La fine dell’incubo”. Fabrizio Corona, la bella notizia finalmente è arrivata. Cos’è successo (Di giovedì 15 aprile 2021) finalmente il caso di Fabrizio Corona ha raggiunto una svolta positiva per l’ex fotografo che qualche settimana fa, dopo la sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, era stato costretto a tornare in carcere lasciando i domiciliari. Ora il re dei paparazzi lascerà il penitenziario per tornare ai domiciliari, su decisione dello stesso Tribunale di Sorveglianza. Il Corriere della Sera ha reso noto che è stata accolta finalmente la richiesta di sospendere l’ordinanza, con la quale avevano revocato la detenzione domiciliare concessa a Fabrizio Corona per motivi di salute. Ai giudici si erano opposti i suoi due avvocati difensori, Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra. La madre di Fabrizio, Gabriella Priviera è al settimo cielo ovviamente e ha voluto commentare ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 15 aprile 2021)il caso diha raggiunto una svolta positiva per l’ex fotografo che qualche settimana fa, dopo la sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, era stato costretto a tornare in carcere lasciando i domiciliari. Ora il re dei paparazzi lascerà il penitenziario per tornare ai domiciliari, su decisione dello stesso Tribunale di Sorveglianza. Il Corriere della Sera ha reso noto che è stata accoltala richiesta di sospendere l’ordinanza, con la quale avevano revocato la detenzione domiciliare concessa aper motivi di salute. Ai giudici si erano opposti i suoi due avvocati difensori, Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra. La madre di, Gabriella Priviera è al settimo cielo ovviamente e ha voluto commentare ...

