Giulia Salemi svela gli attuali rapporti con la ex di Pierpaolo Pretelli

(Di giovedì 15 aprile 2021) Persono arrivate le presentazioni in famiglia. La storia d’amore degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si fa sempre più seria, così comel’influencer tra le pagine del settimanale Nuovo.parla deglicon Ariadna Romero La conduttrice di Salotto– programma in onda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Radio105 : Ecco la video intervista di #giuliasalemi a #105takeaway ?? #GiuliaxRadio105 #PRELEMI - domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - MediasetPlay : Tra amore e odio... la prima ospite de #IlPuntoZ è... Giulia Salemi!?? Seguite ORA la diretta ????… - giulixx__ : RT @Radio105: Ecco la video intervista di #giuliasalemi a #105takeaway ?? #GiuliaxRadio105 #PRELEMI - trumpettss0 : RT @iosonoestanca: Intervista Giulia Pt.3 Giulia parla di Salotto Salemi è delle ospiti?? #GiuliaxRadio105 #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

nuova opinionista del GF Vip? "Se mi venisse proposto accetterei volentieri", una delle protagoniste più amate dell'ultima edizione del GF Vip , domani andrà in onda su ...Scontro di fuoco all'Isola dei Famosi tra Fariba Tehrani, Gilles Rocca e Valentina Persia . La mamma di, stanca di alcuni comportamenti, ha deciso di smascherare la strategia di alcuni naufraghi facendo scoppiare una vera e propria lite in Honduras. Fariba Tehrani contro tutti all'Isola ...Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono arrivate le presentazioni in famiglia. La storia d’amore degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si fa sempre più seria, così come svela l’influencer ...Ospite del giorno a 105 Take Away, programma radiofonico condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia è Giulia Salemi: ma le dichiarazioni spiazzano tutti ...