Ultime Notizie dalla rete : Gag sui Gerry Scotti: 'Il politicamente corretto che ci sta investendo sa di fascismo' Ed ha poi aggiunto: Le scuse di Michelle Hunziker Dopo il video di scuse immediato pubblicato sui suoi social, Michelle Hunziker spiega come si siano sentiti i due subito dopo la gag: "Un secondo ...

Striscia la Notizia replica alle accuse di razzismo dopo gag sui cinesi: anche Gerry Scotti chiede scusa Dopo la replica diretta da parte di Michelle Hunziker (video in apertura), anche Striscia la Notizia risponde, a suo modo, alle accuse di razzismo dopo la gag sui cinesi messa in scesa dai due conduttori nella puntata dello scorso lunedì del tg satirico di Antonio Ricci. Striscia la Notizia replica alle accuse dopo gag sui cinesi Con un servizio sui ...

Gag sui cinesi a Striscia la Notizia, Michelle Hunziker choc: «Minacce di morte a me, mio marito e le mie figlie» Sono finiti nella bufera Gerry Scotti e Michelle Hunziker, dopo quel gesto degli ‘occhi a mandorla’ e qualche “elle” di troppo al posto della erre, che è costato ...

Gerry Scotti: “Il politicamente corretto che ci sta investendo sa di fascismo” In un’intervista congiunta rilasciata al Corriere, Scotti e Hunziker tornano sulla gag degli occhi a mandorla a Striscia La Notizia che ha ...

