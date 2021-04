Fine blocco licenziamenti, esuberi: chi potrà essere licenziato e chi no dal 1° luglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Decreto “Sostegni” (D.l. 22 marzo 2021 numero 41) ha prorogato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e collettivi, che vedrà la sua Fine il 30 giugno 2021. Non solo, per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, previsti sempre dal “Sostegni”, lo stop è esteso al 31 ottobre 2021. A questo punto ci si chiede cosa accadrà a partire dal 1° luglio 2021 per i dipendenti di aziende non più soggette al divieto del Decreto “Sostegni”. Quali decisioni potrà assumere il datore di lavoro per i soggetti in esubero, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa? blocco licenziamenti 2021 prorogato: come funziona, per chi, esclusioni Analizziamo la questione nel dettaglio. Fine blocco ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Decreto “Sostegni” (D.l. 22 marzo 2021 numero 41) ha prorogato ildeiper giustificato motivo oggettivo e collettivi, che vedrà la suail 30 giugno 2021. Non solo, per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, previsti sempre dal “Sostegni”, lo stop è esteso al 31 ottobre 2021. A questo punto ci si chiede cosa accadrà a partire dal 1°2021 per i dipendenti di aziende non più soggette al divieto del Decreto “Sostegni”. Quali decisioniassumere il datore di lavoro per i soggetti in esubero, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa?2021 prorogato: come funziona, per chi, esclusioni Analizziamo la questione nel dettaglio....

