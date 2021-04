Ex Ilva, Invitalia: via libera ad aumento di capitale da 400 milioni, nasce Acciaierie d’Italia Holding (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Invitalia ha sottoscritto l’aumento di capitale di AM InvestCo Italy, la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione straordinaria, che assumerà la denominazione Acciaierie d’Italia Holding. La sottoscrizione del capitale è avvenuta in attuazione dell’accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal e Invitalia, già comunicato al mercato lo scorso dicembre, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell’Ilva di Taranto. In particolare, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal Ministero dell’Economia, azioni ordinarie per un importo di 400 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) –ha sottoscritto l’didi AM InvestCo Italy, la società affittuaria dei rami di azienda diin amministrazione straordinaria, che assumerà la denominazione. La sottoscrizione delè avvenuta in attuazione dell’accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal e, già comunicato al mercato lo scorso dicembre, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell’di Taranto. In particolare,, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in contoassegnati dal Ministero dell’Economia, azioni ordinarie per un importo di 400 ...

Advertising

mfrittella : RT @sabella_thinkin: ?? EX #ILVA: Partnership pubblico-privato funzionano quando interesse del privato è strategico #Invitalia nel 2022 sarà… - ansa_economia : Invitalia sottoscrive aumento capitale di 400 mln per Ilva. Acquisisce il 50% dei diritti di voto di AM InvestCo It… - kompjournal : #Invitalia sottoscrive aumento capitale di 400 mln per #Ilva acquisendo il 50% dei diritti di voto di AM InvestCo I… - DomaniGiornale : Il percorso per l’#Ilva di stato è ufficialmente iniziato. #Invitalia, la società tuttofare amministrata da #Arcuri… - newsfinanza : Ex Ilva, torna lo Stato (con Bernabè). Giorgetti: ok all’ingresso di Invitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Invitalia Acciaierie d'Italia e non più Ilva, il ritorno dello Stato alla guida della società Dopo 25 anni passaggio storico che prevede un primo aumento di capitale da parte di Invitalia, l'agenzia governativa per lo sviluppo, di 400 milioni di euro. L'ingresso nel capitale corrisponde al 38% ma assegna il 50% dei diritti di ...

Ex Ilva, Invitalia: via libera ad aumento di capitale da 400 milioni, nasce Acciaierie d'Italia Holding ... già comunicato al mercato lo scorso dicembre, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'Ilva di Taranto. In particolare, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha ...

Ex Ilva, Invitalia: via libera ad aumento di capitale da 400 milioni, nasce Acciaierie d'Italia Holding (Teleborsa) - Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy, la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione straordinaria, che assumerà ...

Aumento di capitale da 400 milioni Nasce Acciaierie d’Italia Invitalia ha sottoscritto l’aumento di capitale di AM InvestCo Italy, la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione straordinaria, che assumerà la denominazione ’Acciaierie ...

Dopo 25 anni passaggio storico che prevede un primo aumento di capitale da parte di, l'agenzia governativa per lo sviluppo, di 400 milioni di euro. L'ingresso nel capitale corrisponde al 38% ma assegna il 50% dei diritti di ...... già comunicato al mercato lo scorso dicembre, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'di Taranto. In particolare,, su incarico del Governo italiano, ha ...(Teleborsa) - Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy, la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione straordinaria, che assumerà ...Invitalia ha sottoscritto l’aumento di capitale di AM InvestCo Italy, la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione straordinaria, che assumerà la denominazione ’Acciaierie ...