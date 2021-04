Ex Ilva | Conte | ' licenziamento Cristello eccessivo e inapproriato'

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "È inaccettabile essere licenziati per un post su Facebook, in particolare nel modo toccato a Riccardo, operaio dell'ex, anche se i toni e le parole da lui usati possono essere discutibili. Soprattutto non è accettabile in una realtà come quella di Taranto. La storia è stata riassunta da tutti i giornali: senza entrare nel merito o sindacare la legittimità giuridica del provvedimento, mi sento di dire che la scelta adottata da Arcelor Mittal risulta eccessiva e inappropriata". Lo scrive in un post su Facebook l'ex presidente del Consiglio Giuseppe. "Come si fa -si chiede- a ignorare ilsto di esasperazione di una comunità che da tempo avverte l'ingiustizia di rimanere schiacciata dal dilemma ricattatorio tra la scelta del diritto alla salute e la scelta del diritto ...

... questo tipo di cassa integrazione è invece riservata agli ex dipendenti dell'. Come si fa a ... Queste misure erano state introdotte per la prima volta con il decreto Cura Italia del governo...L'impressione è che Draghi possa aggiustare il Recovery Plan del2, fornire una buona ... Autostrade e nell'acciaieria ex. L'indebitato Stato italiano, dunque, fronteggerà la sfida di ...(Adnkronos) - "Ho toccato con mano, in prima persona, quella rabbia e quella frustrazione in più occasioni, incontrando gli operai a Taranto. Non mi sono cimentato in facili giudizi: ho preferito asco ...L'ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato della vicenda dell'operaio che ha lavorato per 20 anni all'ex Ilva.