E tu, ci credi davvero in quello che fai? (Di giovedì 15 aprile 2021) Come possiamo fidarci, davvero, di quello che facciamo se siamo invase da paure, tensioni e insicurezze? Dobbiamo imparare a crederci, con consapevolezza e presa di coscienza. E non si tratta, solo, di saper identificare sogni e desideri, di allontanare le persone che ci danneggiano e di evitare di spingerci dove le correnti sono avverse. Dobbiamo, al contrario, affrontare le conseguenze delle nostre azioni. Vivere i successi e i fallimenti con lo stesso entusiasmo perché sono loro che ci danno la conferma che quello che stiamo facendo è reale. Dobbiamo connetterci con noi stesse e avere fiducia, mettere da parte le preoccupazioni e le insicurezze ed essere libere. Dobbiamo imparare a lasciare andare, e a concentrarci solo su quello che succede, qui e ora. Dobbiamo credere in quello che facciamo e in ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 aprile 2021) Come possiamo fidarci,, diche facciamo se siamo invase da paure, tensioni e insicurezze? Dobbiamo imparare a crederci, con consapevolezza e presa di coscienza. E non si tratta, solo, di saper identificare sogni e desideri, di allontanare le persone che ci danneggiano e di evitare di spingerci dove le correnti sono avverse. Dobbiamo, al contrario, affrontare le conseguenze delle nostre azioni. Vivere i successi e i fallimenti con lo stesso entusiasmo perché sono loro che ci danno la conferma cheche stiamo facendo è reale. Dobbiamo connetterci con noi stesse e avere fiducia, mettere da parte le preoccupazioni e le insicurezze ed essere libere. Dobbiamo imparare a lasciare andare, e a concentrarci solo suche succede, qui e ora. Dobbiamo credere inche facciamo e in ...

Advertising

idliketohugy0u : E SE DAVVERO CI CREDI NON DARE PESO A STI SCEMI. E PER SCORDARE I PROBLEMI BASTA NON ESSERE ASTEMI. - Jenny66954899 : @stellamavio E tu credi ad Alfonso? Haha.. Comunque è davvero ridicolo continuare ad affermare che tommaso scopi..… - fabioebasta1969 : sensazione di poterlo fare, perché ti piace l'idea di essere padrone del tuo destino. In realtà non è così. Segui i… - margothecreato1 : Pov: hai 22 anni posti le foto su insta con i filtri tipo bad bitch nel mentre fai il fuck boy e rispondi a ogni pu… - Labellapassante : RT @CannovaV: Credi in chi lotta e a volte perde, in chi sbaglia ma ci riprova, in chi si butta e anche se è ferito, ricomincia. Sono le pe… -

Ultime Notizie dalla rete : credi davvero Oggi Musica: Luigi De Crescenzo, cantautore dall'animo bambino, e il suo mare Per te, qual è lo "sporco più sporco"? Le persone davvero imparano dai propri errori tant'è che ... vale a dire credi nelle seconde possibilità date ad una medesima persona e a se stessi? Si possano ...

Intervista a Federica Storace, una donna, una mamma e una scrittrice dal cuore grande. ...limitazioni che stiamo ancora vivendo per via del Covid mi stanno facendo patire un po'!' Credi che ... Io ci ho provato anche se non ero davvero convinta che avessero ragione? Invece, dopo alcuni mesi, ...

Guardiola non ci crede: “Bellingham non può avere 17 anni, è un bugiardo” Il Manchester City e Pep Guardiola alla fine hanno portato a casa la qualificazione alle semifinali di Champions League, ma per un’ora se la ...

L'amante innamorato come si comporta: un amante che ti ama alla fine sceglie te e diventa il tuo amore Con il tuo amante è una storia seria? Il sesso e l'appagamento fisico sta lasciando il posto a una relazione in cui entrano in ballo i ...

Per te, qual è lo "sporco più sporco"? Le personeimparano dai propri errori tant'è che ... vale a direnelle seconde possibilità date ad una medesima persona e a se stessi? Si possano ......limitazioni che stiamo ancora vivendo per via del Covid mi stanno facendo patire un po'!'che ... Io ci ho provato anche se non eroconvinta che avessero ragione? Invece, dopo alcuni mesi, ...Il Manchester City e Pep Guardiola alla fine hanno portato a casa la qualificazione alle semifinali di Champions League, ma per un’ora se la ...Con il tuo amante è una storia seria? Il sesso e l'appagamento fisico sta lasciando il posto a una relazione in cui entrano in ballo i ...