Covid: Zampa a Salvini, 'zona gialla? Serve road map, no date sparate a caso' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Se riapri anche solo con un minimo di tempismo sbagliato, anche con un minimo margine di errore, rischi di produrre un danno grandissimo. Il Pd è per riaprire e per farlo quando sarà possibile senza dover tornare indietro. Chi spara date, dice cose ingannevoli". Sandra Zampa, responsabile Salute Pd ed ex-sottosegretaria, commenta così le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini che chiede un Cdm la prossima settimana per il ritorno alla zona gialla. Si può pensare di tornare al giallo il 26 aprile? Qual è la posizione del Pd? "Noi pensiamo che chi vuole bene all'economia -dice Zampa all'Adnkronos- desidera che non si facciano stop and go, perchè ogni stop non è solo una chiusura, ma vuol dire che si è riattivato un focolaio e quindi si produce un ulteriore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Se riapri anche solo con un minimo di tempismo sbagliato, anche con un minimo margine di errore, rischi di produrre un danno grandissimo. Il Pd è per riaprire e per farlo quando sarà possibile senza dover tornare indietro. Chi spara, dice cose ingannevoli". Sandra, responsabile Salute Pd ed ex-sottosegretaria, commenta così le ultime dichiarazioni di Matteoche chiede un Cdm la prossima settimana per il ritorno alla. Si può pensare di tornare al giallo il 26 aprile? Qual è la posizione del Pd? "Noi pensiamo che chi vuole bene all'economia -diceall'Adnkronos- desidera che non si facciano stop and go, perchè ogni stop non è solo una chiusura, ma vuol dire che si è riattivato un focolaio e quindi si produce un ulteriore ...

