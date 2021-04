Covid, Brasile in pieno dramma: più di 3mila morti in un giorno. Impennata di contagi in India (Di giovedì 15 aprile 2021) A San Paolo situazione fuori controllo. I numeri negli altri Paesi: Francia vicina ai 100mila morti complessivi Leggi su lastampa (Di giovedì 15 aprile 2021) A San Paolo situazione fuori controllo. I numeri negli altri Paesi: Francia vicina ai 100milacomplessivi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Covid nel mondo, i Paesi dove corre il contagio: dall'India alla Germania India, Brasile e Usa sono i 3 Paesi del mondo con più nuovi positivi al coronavirus in 7 giorni, secondo l'ultimo aggiornamento nelle tabelle dell'Oms. Ma se nel Paese sudamericano e negli States la curva ...

Covid, il Brasile supera le 360mila vittime. Pazienti intubati da svegli e legati per mancanza di sedativi Si fa sempre più drammatica la situazione in Brasile . Il Paese ha registrato 3.459 decessi legati al Covid - 19 nelle ultime 24 ore e ha superato i 360mila morti dall'inizio della pandemia , secondo il dati diffusi dal governo. Il virus si sta ...

Covid, il Brasile supera le 360mila vittime. Pazienti intubati da svegli e legati per mancanza di sedativi Si fa sempre più drammatica la situazione in Brasile. Il Paese ha registrato 3.459 decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore e ha superato i 360mila morti dall’inizio della pandemia, secondo il ...

