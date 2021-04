Così l’Europa vuole regolare l’Intelligenza Artificiale (Di giovedì 15 aprile 2021) Bruxelles sta muovendo i suoi primi, incerti passi verso una regolamentazione olistica dell’Intelligenza Artificiale (IA), obiettivo dichiarato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo insediamento. A più di un anno dalla pubblicazione del white paper europeo sull’IA, una “dichiarazione di intenti” della cornice di obiettivi e valori entro cui la Commissione intende muoversi, un documento ottenuto e pubblicato dalla giornalista di Politico Melissa Heikkilä rivela in termini più pratici, sebbene ancora poco definiti, il tipo di misure al vaglio dell’Europa. Dato che le potenzialità e l’onnipresenza di questi strumenti (che già interessano miliardi di esseri umani) non farà che crescere, innervando quasi ogni aspetto del mondo iperconnesso e tecnodipendente che ci si staglia innanzi, non si esagera nel ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Bruxelles sta muovendo i suoi primi, incerti passi verso una regolamentazione olistica del(IA), obiettivo dichiarato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo insediamento. A più di un anno dalla pubblicazione del white paper europeo sull’IA, una “dichiarazione di intenti” della cornice di obiettivi e valori entro cui la Commissione intende muoversi, un documento ottenuto e pubblicato dalla giornalista di Politico Melissa Heikkilä rivela in termini più pratici, sebbene ancora poco definiti, il tipo di misure al vaglio del. Dato che le potenzialità e l’onnipresenza di questi strumenti (che già interessano miliardi di esseri umani) non farà che crescere, innervando quasi ogni aspetto del mondo iperconnesso e tecnodipendente che ci si staglia innanzi, non si esagera nel ...

